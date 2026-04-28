En la apertura de mercados de este martes, 28 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.41 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.15%. En la última semana, el peso mexicano avanzó 0.48%, pero en el último año acumula una caída de 10.28%, señalando una leve recuperación reciente tras una depreciación prolongada. Grupo Carso | Sanborns y Zamajal equilibran resultados de empresa de Carlos Slim en primer trimestre de 2026 La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 3.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.71%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en los días consecutivos anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor frente a otras divisas. En comparación con los días pasados, la recuperación del Peso puede interpretarse como una respuesta favorable a factores económicos recientes. Esto sugiere un posible fortalecimiento de la economía mexicana si la tendencia continúa en esta dirección. Grupo Carso | Sanborns y Zamajal equilibran resultados de empresa de Carlos Slim en primer trimestre de 2026 Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Grupo Lala acelera en 2026: dispara sus ganancias y blinda su expansión con inversión millonaria para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros o sucursales de tu banco para mejores tipos, lleva identificación y prioriza tarjetas sin comisión por transacción extranjera.