En la sesión de apertura de este viernes, 19 de diciembre de 2025, del Peso dominicano cotiza a 62.45 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.08% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado una disminución del -1.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 0.55% en su valor. Esta evolución refleja fluctuaciones en el mercado que pueden influir en la economía local.

Aumentó 17% la reserva de Pemex para pensiones en medio de debate por las jubilaciones

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 8.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.79%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

Aumentó 17% la reserva de Pemex para pensiones en medio de debate por las jubilaciones

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Los emprendedores extranjeros facturan 498% más que el resto de las empresas en México

Recomendaciones para cambiar peso dominicano en Estados Unidos