Víctor Florencio, reconocido en el mundo como el "Niño Prodigio", compartió el presagio astrológico de cada signo del zodíaco para este jueves, 2 de abril de 2026. Además, ha explicado cuál es su recomendación del día. El especialista, basándose en la astrología occidental, ha detallado todo lo que tendrán que tener en cuenta los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). En Jueves Santo, la introspección y el perdón son esenciales. La Luna en Libra impulsa la búsqueda de armonía, aunque su cuadratura con Júpiter en Cáncer puede sacar a la luz creencias heredadas que impactan nuestras relaciones. Es crucial liberarse de viejas referencias y buscar una visión serena para alcanzar acuerdos justos. La Luna en Libra te anima a saborear el placer y a expresarte, pero es importante que prestes atención a tus finanzas. Evita gastar de más o ceder a caprichos que puedan alterar tu bienestar emocional. Disfruta de manera consciente: hay maneras asequibles de encontrar la felicidad y vivir momentos satisfactorios. Una energía equilibrada ilumina tu hogar, promoviendo la conexión con tu familia y creando momentos especiales. Es importante no dejarse llevar en exceso ni imponer tus ideas. La clave está en disfrutar de la compañía, respetar las diferencias y fomentar la armonía en tu espacio personal, fortaleciendo así los lazos afectivos. La calidez de tu hogar puede ser muy atractiva, pero es esencial que te abras a nuevas interacciones. Relacionarte con otras personas ampliará tus horizontes y mejorará tu energía. Compartir vivencias te aportará mucho. Deja atrás tu zona de confort y busca oportunidades para socializar. Las llamadas, los mensajes y las distracciones serán comunes, pero es crucial que te concentres en tus responsabilidades. Con enfoque y compromiso, tu rendimiento destacará. Planifícate, evita perder la concentración y notarás cómo tu bienestar mejora al dirigir tu energía de forma eficiente. Tu creatividad florecerá y sentirás el deseo de compartir tus ideas como una forma de conexión. No obstante, es importante que no diluyas tu opinión ni caigas en halagos innecesarios. Tus palabras construyen lazos: comunícate con serenidad para impactar de manera constructiva a quienes te oyen. Hoy centrarás tu atención en el bienestar económico y en tus principios. Aunque desees obtener resultados rápidamente, es importante que evites la ansiedad de querer lograrlo todo de inmediato o presionarte en el ámbito social. La clave estará en equilibrar tus ingresos y gastos, gestionando tu dinero con prudencia. Tu carisma personal resplandecerá y atraerás la simpatía de forma instintiva. Ten presente que tu auténtico poder radica en mantener la paz interior y la gracia. No busques caminos fáciles ni la aprobación momentánea: la verdadera satisfacción surge de tu ser y del equilibrio que logras. Buscarás un momento de tranquilidad para reconectar contigo mismo y, en esa calma, surgirán oportunidades inesperadas. Tómate tu tiempo para analizarlas y presta atención a tus intuiciones. La meditación te revelará qué opción resuena más con tu esencia y se ajusta al orden del universo. Es posible que surja una oportunidad romántica, aunque tal vez no estés listo para comprometerte por completo en este momento. Lo más importante será canalizar tu energía hacia objetivos profesionales que demandan tu atención. No te sientas mal por ello: habrá tiempo para el amor. En este día, tu progreso y tu desarrollo social son lo que más vale la pena. Destacarás en tu círculo social y te verás motivado por la creatividad del grupo. La comunicación será reconfortante y te brindará oportunidades para disfrutar de momentos encantadores y elegantes. Procura no sobreexponerte ni revelar demasiados detalles personales: mantén tu privacidad y encuentra un equilibrio entre ser abierto y ser reservado. Tendrás ganas de viajar o descubrir nuevos lugares, aunque las condiciones actuales puedan no facilitarlo. No permitas que la monotonía te atrape. Encuentra nuevas experiencias a través de libros, charlas o paseos diferentes. El desarrollo personal está al alcance hoy y, si decides aprovecharlo, te ofrecerá satisfacción y nuevas perspectivas. La búsqueda de gratificación instantánea o de evasión puede interferir con cuestiones que necesitan transformación. No evites los conflictos: enfréntalos con el deseo de sanar. Tus experiencias eróticas fomentarán tu desarrollo personal si te sumerges en ellas, permitiendo que tu intimidad se exprese de forma más auténtica. Aries: esta semana tendrás la oportunidad de concederte gratificaciones que habías postergado y de disfrutar la buena comida o la calma de un entorno natural; invertir en placer consolidará y afianzará tu energía. En el horóscopo celta te rige el Aliso, cuyo don es el coraje para abrir camino. Tauro: estos días se realzan tu sensualidad y tus encantos naturales, favoreciendo la vida amorosa y la autovaloración; el erotismo y los gestos concretos de apoyo cobrarán importancia, junto con obsequios costosos. En el horóscopo celta te rige el Fresno, cuyo don es el amor protector y sostén afectivo. Géminis: en el plano romántico será prudente aplazar decisiones y dejar que el tiempo vaya decantando; un recuerdo amoroso te dará la oportunidad de cerrar asuntos pendientes con serenidad. En el horóscopo celta te rige el Espino, cuyo don es acompañar en los umbrales. Cáncer: disfrutarás del intercambio social y podrás concretar alianzas prósperas; luce tus mejores galas y asiste a encuentros o celebraciones donde conocer gente nueva. Podría surgir atracción por una amistad, déjate atrapar. En el horóscopo celta te rige el Acebo, cuyo don es estar bien enraizado. Piscis: esta semana te llegarán buenas vibras a través de mensajes o conversaciones donde reinará la amabilidad; podrías conocer a alguien especial en una salida casual. Aprovecha para cultivarte leyendo sobre arte y amor. En el horóscopo celta te rige el Sauce, cuyo don es la intuición. Acuario: tu vida familiar se volverá más amena y reconfortante y nacerá el deseo de recibir invitados y agasajarlos con ricas comidas; embellece tu hogar para crear un clima sereno y placentero, apoyándote en arreglos florales. En el horóscopo celta te rige el Serbal, cuya cualidad es la creatividad. Leo: realizarás tu trabajo con agrado y confirmarás que tus colegas te valoran; si buscas empleo, podría surgir una propuesta a través de una mujer influyente. Las relaciones públicas serán fundamentales para tu éxito. En el horóscopo celta te rige el Avellano, cuya virtud es la nobleza y sabiduría. Virgo: conocerás personas que te animarán a disfrutar más de la vida; la buena comida y el contacto con la naturaleza serán esenciales si decides viajar o explorar nuevos lugares. También podría surgir un viaje romántico. En el horóscopo celta te rige la Vid, cuya cualidad es el refinamiento natural. Libra: habrá ingredientes especialmente sabrosos en tus encuentros íntimos y tu vida sensual se convertirá en una fuente de gratificaciones; vivirás momentos de atracción y placer. En el horóscopo celta te rige la Hiedra, cuya cualidad es la capacidad de crear lazos que embellecen. Escorpio: habrá una influencia armónica en tus relaciones y se favorecerá el entendimiento; disfrutarás de los placeres simples de la vida junto a quien esté a tu lado. Si estás soltero, podrías enamorarte. En el horóscopo celta te rige la Caña, cuya cualidad es un intenso magnetismo. Sagitario: una corriente de armonía llegará a tu vida cotidiana e inspirará mejoras en tu alimentación y en la calidad de tus comidas; también buscarás mayor confort en tu espacio de trabajo, poniendo amor en cada tarea. En el horóscopo celta te rige el Saúco, cuya mayor virtud es la sabiduría. Capricornio: esta semana vivirás momentos de gratificación en los que no necesitarás nada externo para sentirte pleno; será un tiempo ideal para expresarte a través del canto, la danza o las artes plásticas, con una creatividad constante. En el horóscopo celta te rige el Abedul, símbolo de firmeza.