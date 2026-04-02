Este jueves, 2 de abril de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.9442 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,44%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.44%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -1.49%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del euro en relación al yuan en ambos períodos. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 6.53%, es menor que la volatilidad anual del 8.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.