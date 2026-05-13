En la sesión de apertura de este miércoles, 13 de mayo de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.67 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.05% en relación con el día anterior. En el mercado del peso dominicano, la cotización cayó ligeramente en la última semana (-0.90%) y registró una baja más pronunciada en el último año (-3.34%), indicando una tendencia bajista reciente. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 6.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.03%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 indica que la moneda ha aumentado su valor en comparación con días anteriores. Esto refleja una mejora en la confianza económica y un posible fortalecimiento frente a otras divisas. Sin embargo, es importante estar atentos a las fluctuaciones, ya que cualquier cambio significativo en el mercado podría influir en esta tendencia. En general, esta alza sugiere un panorama favorable, pero siempre hay que considerar factores externos que podrían afectar la estabilidad del peso. ¿Desconfianza? | S&P cambia a negativa la perspectiva de la calificación de México Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. El sector asegurador despega 10.7%: pensiones y autos lideran la mayor expansión del año para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.