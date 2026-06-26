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En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 26 de junio de 2026 llegó a 3917.37 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del4,59% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, el Euro retrocedió -0.58% y en el último año acumuló una caída de -16.57%, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia mayormente descendente: cuatro caídas seguidas al inicio, rebotes puntuales, nuevo retroceso y un leve repunte final, cerrando con saldo negativo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza. Esta mejora en el valor sugiere un creciente fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3917.3701 pesos colombianos, deberán pagar 391737.01 pesos colombianos; 200 euros costarán 783474.02 pesos colombianos y 500 euros costarán 1958685.05 pesos colombianos.