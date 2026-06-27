La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió con un fallo histórico que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene la autoridad para cancelar las designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS).

La decisión judicial apunta particularmente a ciudadanos de Haití y Siria, que perderían su autorización para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos y quedarán expuestas a posibles procesos de deportación.

Sumado a la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, se podría aplicar la Deportación acelerada, que no requiere de procesos judiciales y quedan al criterio de los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Corte Suprema de los Estados Unidos dictó un fallo histórico REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

La Corte Suprema y su fallo histórico: ¿Sobre cuántas personas impacta y cuál fue el argumento?

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en una votación de 6 contra 3 que la administración de Donald Trump puede poner fin al TPS para ciudadanos haitianos y sirios, dejando sin efecto las órdenes de tribunales inferiores que impedían al Gobierno cancelar estas protecciones. Se estima que el fallo de la corte impactará en aproximadamente 350.000 haitianos y cerca de 6.000 sirios.

El TPS es un beneficio migratorio que creo el Congreso en 1990 para permitir que inmigrantes provenientes de determinados países que atraviesan por conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias, puedan permanecer y trabajar legalmente dentro del territorio estadounidense. Se trata de una protección temporal, y no otorga ni residencia permanente ni la ciudadanía.

Quienes votaron a favor de este fallo, argumentaron que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) le otorga al DHS la facultad de asignar o cancelar el TPS según corresponda. De acuerdo a esta ley:

La decisión de cancelar el TPS corresponde al poder ejecutivo

Los tribunales federales poseen una capacidad muy limitada para revisar este tipo de determinaciones administrativas

Deportaciones aceleradas: ¿En qué se diferencian del proceso tradicional?

El martes 23 de junio, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia resolvió que la administración de Donald Trump podría volver a iniciar los procesos de Deportaciones aceleradas (expedited removal).

Esta medida se diferencia de la tradicional porque permite a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas expulsar a determinados extranjeros sin una audiencia ante un juez de inmigración. Las deportaciones aceleradas habían sido suspendidas previamente en agosto de 2025 bajo el argumento de que no existían garantías que eviten las deportaciones erróneas y que se debía proteger el debido proceso.

Con la última actualización, la deportación acelerada se podrá aplicar cuando una persona no pueda demostrar al menos dos años de permanencia continua legal dentro del país. Previamente la medida solo podía aplicarse cuando se estaba cerca de las fronteras: ahora se extiende a todo el territorio estadounidense.

La decisión de cancelar el TPS corresponde al poder ejecutivo Shutterstock

La política migratoria de la administración de Donald Trump: ¿Qué permiten actualmente las leyes de migración y con qué protecciones cuentan los inmigrantes?

Desde que Donald Trump volvió al poder, se encargó de endurecer los controles migratorios y facilitar la expulsión de personas que permanezcan sin autorización legal:

Se amplió el uso de las deportaciones aceleradas

Se cancelaron distintos programas de protección migratoria

Hay un mayor control sobre quiénes no puedan acreditar un estatus migratorio válido y regular

Se incrementaron las acciones de control y detención de parte de autoridades como ICE

No obstante, a pesar de endurecimiento de las políticas de esta administración, siguen existiendo protecciones migratorias que todos deberían conocer:

Solicitudes de asilo para personas que demuestren persecución , y retención de la deportación (Withholding of Removal)

Protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT)

Programas del TPS aún vigentes para otros países

DACA

Visas U y T para victimas de terminados delitos

Estatus especial del inmigrante joven (SIJS) para menores victimas de abuso, abandono o negligencia

Ajustes de estatus

Procesos de reunificación familiar

Cancelación de la deportación

Visas humanitarias y otras categorías migratorias previstas por la ley de inmigración

Derecho al debido proceso en cuando a deportaciones tradicionales cuando corresponda

El futuro de las políticas migratorias: ¿Qué le espera a la población extranjera en los próximos meses?

Con las últimas decisiones judiciales, la administración actual gana cada vez más autoridad y poder de decisión sobre este sector de la población. Si bien estas resoluciones no implican deportaciones inmediatas, elimina una de las principales protecciones con las que contaban un gran número de personas.

Todos los haitianos y sirios que pierdan el TPS deberán evaluar otras vías legales para regularizar su situación para evitar quedar expuestos a procesos de expulsión que prevé la legislación americana.