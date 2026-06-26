Este viernes, 26 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 665.4294 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,08%.

En la última semana, la cotización del Real retrocedió -0.47% y en el último año acumuló una caída de -7.02%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real cayó tres jornadas, se estabilizó dos, repuntó una, retrocedió dos y cerró con dos avances, con balance mixto y leve recuperación final.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.93%, es menor que la volatilidad anual del 15.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 66542.94003868472 pesos colombianos; 200 reales costarán 133085.88007736944 pesos y 500 reales costarán 332714.7001934236 pesos.