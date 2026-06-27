En este sentido, la legislación entre California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois pueden tener algunas diferencias entre sí, pero comparten algunas bases asentadas por el paraguas federal.

En Estados Unidos, la legislación que regula el asunto de los alquileres inmobiliarios puede cambiar según la región y la jurisdicción debido a la estructura legislativa que posee el país. Es por eso que, dependiendo del estado, los inquilinos o propietarios pueden tener más o menos derechos y obligaciones.

En este sentido, la legislación entre California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois pueden tener algunas diferencias entre sí, pero comparten algunas bases asentadas por el paraguas federal.

La legislación entre California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois pueden tener algunas diferencias entre sí, pero comparten algunas bases asentadas por el paraguas federal. Freepik

California: legislación vigente sobre rentas inmobiliarias

California tiene una de las legislaciones más protectoras para los inquilinos del país . La relación entre ambas partes está regulada por el Código Civil del estado y por la guía oficial California Tenants: A Guide to Residential Tenants’ and Landlords’ Rights and Responsibilities.

Derechos y obligaciones de los inquilinos

Derechos

Vivir en una vivienda habitable: el inmueble debe contar con agua potable, agua caliente, calefacción, electricidad, instalaciones sanitarias, estructura segura y condiciones adecuadas de salubridad.

Solicitar reparaciones: si la vivienda presenta problemas que afecten la habitabilidad, el inquilino puede exigir que el propietario los repare dentro de un plazo razonable.

Derecho a la privacidad: el propietario solo puede ingresar al inmueble en los casos previstos por la ley y, por regla general, debe notificar previamente al inquilino.

Protección contra represalias: el propietario no puede desalojar, aumentar el alquiler o reducir servicios como represalia por una queja relacionada con la vivienda o por el ejercicio de un derecho legal.

Recuperar el depósito de garantía: al finalizar el contrato, el depósito debe devolverse descontando únicamente los conceptos permitidos por la ley, como alquileres impagos o daños que excedan el desgaste normal.

Protección contra la discriminación: la legislación estatal y federal prohíben discriminar por motivos como raza, religión, sexo, discapacidad, origen nacional o situación familiar.

Obligaciones

Pagar el alquiler en la fecha acordada.

Mantener la vivienda limpia y en condiciones razonables.

Evitar causar daños al inmueble más allá del desgaste normal.

Respetar las cláusulas del contrato de alquiler.

Informar al propietario sobre problemas importantes que requieran reparación.

Permitir el ingreso del propietario cuando exista una causa legal y se hayan cumplido los requisitos de notificación.

Derechos y obligaciones de los propietarios

Derechos

Cobrar el alquiler conforme a lo establecido en el contrato.

Exigir que el inquilino cumpla las condiciones pactadas.

Reclamar el pago por daños ocasionados al inmueble que excedan el desgaste normal.

Ingresar a la vivienda para realizar reparaciones, inspecciones o mostrarla a futuros compradores o inquilinos, respetando las condiciones previstas por la ley.

Iniciar un proceso judicial de desalojo cuando exista una causa legal para ello.

Obligaciones

Entregar y mantener una vivienda en condiciones de habitabilidad durante toda la locación.

Realizar las reparaciones necesarias para preservar la seguridad y salubridad del inmueble.

Respetar la privacidad del inquilino y las reglas sobre el ingreso a la vivienda.

Devolver el depósito de garantía dentro de los plazos legales, junto con un detalle de las deducciones cuando corresponda.

Cumplir con las leyes de igualdad de oportunidades en materia de vivienda y abstenerse de realizar prácticas discriminatorias.

Seguir el procedimiento judicial correspondiente para cualquier desalojo, sin recurrir a medidas como cambiar cerraduras o cortar servicios.

Texas: legislación vigente sobre rentas inmobiliarias

La relación entre propietarios e inquilinos en Texas está regulada principalmente por el Texas Property Code, especialmente el Capítulo 92, y por la guía Renter’s Rights publicada por la Oficina del Fiscal General del estado.

A diferencia de otros estados, Texas otorga mayor libertad contractual a los propietarios, aunque establece obligaciones claras en materia de habitabilidad, seguridad y procedimientos de desalojo.

Derechos y obligaciones de los inquilinos

Derechos

Disfrutar pacíficamente de la vivienda: el propietario no puede interferir injustificadamente con el uso y disfrute del inmueble ni desalojar al inquilino sin seguir el procedimiento legal correspondiente.

Exigir reparaciones que afecten la salud o la seguridad: si la vivienda presenta problemas importantes, el inquilino puede solicitar que el propietario los repare y, en determinados casos, acudir a un tribunal para obtener una orden de reparación.

Contar con dispositivos básicos de seguridad: la vivienda debe disponer de elementos como cerraduras, cerrojos, pestillos y detectores de humo conforme a la legislación estatal.

Protección frente a la interrupción de servicios: salvo excepciones previstas por la ley, el propietario no puede cortar el suministro de servicios básicos para forzar el abandono de la vivienda.

Recuperar el depósito de garantía: al finalizar el contrato, el propietario debe devolver el depósito conforme a los plazos y condiciones establecidos por la ley, descontando únicamente los conceptos permitidos.

Obligaciones

Pagar el alquiler en la fecha acordada.

Mantener la vivienda limpia y en condiciones razonables.

No provocar daños más allá del desgaste normal.

Informar al propietario cuando existan problemas que requieran reparación.

Cumplir las condiciones del contrato de alquiler.

No alterar ni desactivar los dispositivos de seguridad instalados en la vivienda, como los detectores de humo.

Derechos y obligaciones de los propietarios

Derechos

Cobrar el alquiler conforme a lo establecido en el contrato.

Exigir el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato de arrendamiento.

Reclamar indemnizaciones por daños ocasionados por el inquilino.

Retener parte del depósito de garantía cuando existan alquileres impagos o daños permitidos por la ley.

Iniciar un procedimiento judicial de desalojo cuando exista una causa legal, como el incumplimiento del contrato o la falta de pago.

Obligaciones

Mantener la vivienda en condiciones que no representen un riesgo para la salud o la seguridad de los ocupantes.

Realizar las reparaciones exigidas por la ley cuando el problema no haya sido causado por el propio inquilino o sus invitados.

Instalar y mantener los dispositivos de seguridad obligatorios, incluidos los detectores de humo y determinadas cerraduras y cerrojos.

Respetar el derecho del inquilino al uso pacífico de la vivienda.

Seguir el procedimiento legal para cualquier desalojo, sin recurrir a medidas como cambiar cerraduras o interrumpir servicios básicos para obligar al inquilino a abandonar el inmueble.

Florida: legislación vigente sobre rentas inmobiliarias

En Florida, la relación entre propietarios e inquilinos está regulada por el Florida Residential Landlord and Tenant Act, incluido en la Parte II del Capítulo 83 de los Estatutos de Florida.

La normativa establece las responsabilidades de ambas partes respecto al mantenimiento de la vivienda, el pago del alquiler, los depósitos de garantía y los procedimientos de desalojo.

Derechos y obligaciones de los inquilinos

Derechos

Habitar una vivienda segura y apta para vivir: el propietario debe entregar un inmueble con instalaciones de plomería, agua caliente, calefacción cuando corresponda, puertas y ventanas seguras, y libre de plagas, además de cumplir los códigos locales de salud y seguridad.

Solicitar reparaciones: si el propietario incumple sus obligaciones de mantenimiento, el inquilino puede notificarlo por escrito y, en determinadas circunstancias previstas por la ley, ejercer los recursos legales correspondientes.

Derecho a la privacidad: el propietario solo puede ingresar a la vivienda para inspecciones, reparaciones u otros fines autorizados por la ley y, salvo emergencias, debe dar un aviso razonable al inquilino.

Protección frente a desalojos ilegales: un propietario no puede cambiar las cerraduras, cortar el agua, la electricidad u otros servicios, ni retirar las pertenencias del inquilino para obligarlo a abandonar la vivienda. Solo un tribunal puede ordenar el desalojo.

Protección contra represalias: el propietario no puede aumentar el alquiler, reducir servicios o iniciar un desalojo únicamente porque el inquilino denunció infracciones a las normas de vivienda o ejerció un derecho reconocido por la ley.

Recuperar el depósito de garantía: al finalizar el contrato, el propietario debe devolver el depósito o informar por escrito las deducciones permitidas dentro de los plazos legales.

Obligaciones

Pagar el alquiler en la fecha establecida en el contrato.

Mantener la vivienda limpia y en condiciones sanitarias razonables.

No causar daños intencionales o por negligencia al inmueble.

Cumplir las condiciones del contrato de arrendamiento.

Utilizar correctamente las instalaciones y los servicios de la vivienda.

Informar al propietario cuando existan problemas importantes que requieran reparación.

Derechos y obligaciones de los propietarios

Derechos

Cobrar el alquiler conforme al contrato de arrendamiento.

Exigir que el inquilino cumpla las obligaciones establecidas en la ley y en el contrato.

Reclamar una compensación por daños ocasionados al inmueble que excedan el desgaste normal.

Ingresar a la vivienda en los casos autorizados por la legislación, respetando los requisitos de notificación cuando corresponda.

Iniciar un procedimiento judicial de desalojo por causas legales, como la falta de pago del alquiler o el incumplimiento del contrato.

Obligaciones

Entregar y mantener una vivienda habitable que cumpla con los códigos de construcción, salud y seguridad aplicables.

Realizar las reparaciones necesarias para conservar el inmueble en condiciones adecuadas de habitabilidad cuando la responsabilidad recaiga sobre el propietario.

Respetar la privacidad del inquilino y las reglas sobre el acceso a la vivienda.

Administrar y devolver el depósito de garantía conforme a los plazos y procedimientos establecidos por la ley.

No recurrir a prácticas prohibidas para desalojar a un inquilino, como cortar servicios públicos, cambiar cerraduras, retirar puertas o sacar pertenencias sin una orden judicial.

No tomar represalias contra el inquilino por ejercer sus derechos legales.

Cuáles son los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos en California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois

Nueva York: legislación vigente sobre rentas inmobiliarias

En Nueva York, la relación entre propietarios e inquilinos está regulada por diversas leyes estatales, entre ellas la Housing Stability and Tenant Protection Act y la guía oficial Residential Tenants’ Rights Guide, publicada por la Oficina de la Fiscal General del estado.

La normativa establece protecciones especiales para los inquilinos, particularmente en las viviendas sujetas a regulación de alquileres, y fija obligaciones claras para ambas partes.

Derechos y obligaciones de los inquilinos

Derechos

Vivir en una vivienda habitable y segura: el propietario debe mantener el inmueble en condiciones adecuadas, proporcionar servicios esenciales y realizar las reparaciones necesarias para garantizar la habitabilidad.

Firmar un contrato con condiciones claras: el contrato de alquiler debe establecer aspectos como el monto de la renta, la duración del arrendamiento, las condiciones de ocupación y los derechos y obligaciones de ambas partes.

Protección frente a aumentos indebidos del alquiler: las viviendas sujetas a regulación de rentas solo pueden aplicar incrementos autorizados por la ley. En los inmuebles no regulados, el alquiler se fija por acuerdo entre las partes.

Recuperar el depósito de garantía: el depósito no puede superar el equivalente a un mes de alquiler y el propietario debe administrarlo conforme a las reglas establecidas por la legislación estatal.

Protección contra represalias: el propietario no puede desalojar, negarse a renovar el contrato o imponer un aumento irrazonable del alquiler como respuesta a una denuncia realizada de buena fe por el inquilino sobre problemas de habitabilidad o violaciones de la ley.

Protección frente a la discriminación: la legislación estatal y federal prohíbe discriminar por motivos como raza, religión, sexo, discapacidad, origen nacional, situación familiar o fuente legal de ingresos cuando esta esté protegida por la normativa aplicable.

Debido proceso antes de un desalojo: ningún propietario puede expulsar a un inquilino sin seguir el procedimiento judicial previsto por la ley.

Obligaciones

Pagar el alquiler en la fecha establecida en el contrato.

Cumplir todas las cláusulas del contrato de arrendamiento.

Mantener la vivienda en condiciones razonables de limpieza y conservación.

No provocar daños al inmueble más allá del desgaste normal.

Informar al propietario cuando existan problemas importantes que requieran reparación.

Permitir el acceso al propietario cuando la ley lo autorice para realizar inspecciones, reparaciones u otros fines legítimos.

Derechos y obligaciones de los propietarios

Derechos

Cobrar el alquiler conforme a las condiciones pactadas en el contrato.

Exigir que el inquilino cumpla las obligaciones establecidas en el contrato y en la legislación estatal.

Reclamar el pago de los daños ocasionados al inmueble que excedan el desgaste normal.

Acceder a la vivienda en los casos permitidos por la ley para realizar reparaciones, inspecciones u otras actuaciones autorizadas.

Iniciar un procedimiento judicial de desalojo cuando exista una causa legal, como el incumplimiento del contrato o la falta de pago del alquiler.

Obligaciones

Mantener la vivienda en condiciones seguras, habitables y aptas para ser ocupadas durante toda la vigencia del contrato.

Realizar las reparaciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios esenciales y preservar la habitabilidad del inmueble.

Respetar las limitaciones legales sobre aumentos de alquiler cuando la vivienda esté sujeta a regulación de rentas.

Administrar el depósito de garantía conforme a la legislación estatal y devolverlo cuando corresponda, descontando únicamente los conceptos permitidos por la ley.

Respetar la privacidad del inquilino y no recurrir a desalojos ilegales, cambios de cerraduras, interrupción de servicios u otras medidas de fuerza para recuperar la posesión del inmueble.

Cumplir las leyes estatales y federales contra la discriminación en materia de vivienda.

Illinois: legislación vigente sobre rentas inmobiliarias

En Illinois, la relación entre propietarios e inquilinos está regulada por diversas leyes estatales y por la guía oficial Landlord and Tenant Rights Laws, publicada por la Oficina del Fiscal General.

Además, algunas ciudades, como Chicago, cuentan con ordenanzas locales que otorgan protecciones adicionales a los inquilinos.

Derechos y obligaciones de los inquilinos

Derechos

Vivir en una vivienda habitable: el propietario debe mantener el inmueble en condiciones seguras y aptas para ser habitadas, cumpliendo los códigos estatales y locales de vivienda, salud y seguridad.

Solicitar reparaciones: cuando existan problemas que afecten la habitabilidad, el inquilino puede pedir al propietario que los repare y, en determinadas circunstancias previstas por la ley, ejercer otros recursos legales si no recibe respuesta.

Recuperar el depósito de garantía: al finalizar el contrato, el propietario debe devolver el depósito dentro de los plazos establecidos por la ley o informar las deducciones permitidas cuando corresponda.

Protección frente a la discriminación: tanto la legislación federal como la estatal prohíben discriminar a un inquilino por motivos protegidos por la ley al momento de alquilar una vivienda.

Protección frente a desalojos ilegales: el propietario debe seguir el procedimiento judicial correspondiente para recuperar la posesión del inmueble y no puede expulsar al inquilino por cuenta propia.

Conocer las condiciones del contrato: aunque la ley admite contratos verbales en algunos casos, las autoridades recomiendan que el contrato sea por escrito para evitar conflictos futuros.

Obligaciones

Pagar el alquiler en la fecha establecida en el contrato.

Mantener la vivienda limpia y en buenas condiciones de conservación.

No causar daños al inmueble más allá del desgaste normal.

Cumplir las condiciones pactadas en el contrato de arrendamiento.

Informar al propietario cuando existan desperfectos que requieran reparación.

Permitir el acceso al propietario cuando exista un motivo legítimo y conforme a la legislación aplicable.

Derechos y obligaciones de los propietarios

Derechos

Cobrar el alquiler conforme al contrato.

Exigir que el inquilino cumpla las obligaciones previstas en el contrato de arrendamiento.

Reclamar una compensación por daños ocasionados al inmueble que excedan el desgaste normal.

Establecer reglas razonables para el uso de la propiedad siempre que no contradigan la legislación vigente.

Iniciar un procedimiento judicial de desalojo cuando exista una causa legal, como el incumplimiento del contrato o la falta de pago del alquiler.

Obligaciones