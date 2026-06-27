Qué significan los números grabados en las llaves y cuál es su función

Las llaves forman parte de la rutina diaria, pero pocas personas se detienen a observar un detalle que está grabado en casi todas ellas: una combinación de números y, en algunos casos, letras. Aunque muchos creen que se trata de una simple marca del fabricante, estos códigos cumplen una función específica dentro del sistema de cerraduras.

Lejos de ser un elemento decorativo, la numeración permite identificar el modelo de la llave y su cerradura asociada, facilitando el trabajo de fabricantes y cerrajeros. En algunos casos, incluso puede aportar información sobre la serie de producción o las características del mecanismo.

La numeración permite identificar el modelo de la llave y su cerradura asociad(foto: archivo).

¿Qué significan los números grabados en las llaves?

En la mayoría de las llaves, los números corresponden a un código de identificación del fabricante. Este permite reconocer el modelo de la llave y vincularla con un tipo específico de cerradura.

Según el fabricante, la numeración también puede indicar:

El modelo de la llave.

La serie o lote de fabricación.

Características particulares del sistema de cierre.

Información útil para localizar repuestos o realizar copias autorizadas cuando corresponda.

¿Para qué sirven estos códigos y por qué son importantes?

La principal función de los números grabados es identificar la llave y relacionarla con una cerradura determinada. Gracias a estos códigos, fabricantes y cerrajeros pueden reconocer rápidamente el sistema al que pertenece y acceder a la información técnica correspondiente.

Entre sus principales utilidades se encuentran: