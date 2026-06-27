Estados Unidos rechaza todos los pasaportes de extranjeros o ciudadanos que estén dañados.

A la hora de viajar internacionalmente, uno de los aspectos fundamentales que ciudadanos, extranjeros naturalizados y visitantes deben tener en cuenta es que el pasaporte que utilizarán para ingresar y salir de Estados Unidos debe ser válido.

Aunque mantener su vigencia es crucial en estas situaciones, a menudo no es suficiente que esté vigente al momento de viajar, ya que es necesario verificar otros requisitos, como la condición física del documento.

Aunque mantener su vigencia es crucial en estas situaciones, a menudo no es suficiente que esté vigente al momento de viajar Imagen ilustrativa ChatGPT

Información fundamental sobre el ingreso y la salida de ciudadanos y extranjeros naturalizados

La normativa federal establece que se debe presentar un documento vigente y, en el caso de los ciudadanos naturalizados, su pasaporte americano incluso si poseen otro documento correspondiente a su nacionalidad original.

Además, se solicita la entrega de un documento en buen estado, ya que aquellos que presenten daños significativos, manchas extensas y otro tipo de deterioros graves, como páginas de visa rasgadas, no podrán ser aceptados para este tipo de desplazamientos.

Información fundamental para la entrada de visitantes a Estados Unidos

Para que se conceda la autorización del viaje hacia el país, como norma general, Estados Unidos exige una validez de 6 meses que se extiendan más allá del período de viaje previamente establecido.

Si el pasaporte presentado fue gestado con tal anticipación que no logra cumplir con el requisito de los seis meses, no será considerado válido en el proceso de obtención de la visa para el viaje.

Claves fundamentales sobre esta normativa

CBP mantiene actualizada en su sitio web oficial la lista de países que se encuentran exentos de cumplir con esta regulación. En el caso de estas naciones, solamente es necesario presentar un pasaporte válido durante su estadía.

Países latinoamericanos incluidos en la lista: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.



