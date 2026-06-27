Viajar a Estados Unidos no implica solicitar siempre el mismo permiso.

Viajar a Estados Unidos no implica solicitar siempre el mismo permiso. El Gobierno estadounidense clasifica las visas según el objetivo del viaje y establece requisitos específicos para cada categoría, desde turismo y negocios hasta estudios, empleo temporal o inmigración permanente.

Elegir una visa incorrecta puede derivar en el rechazo de la solicitud, por lo que el primer paso consiste en identificar cuál se ajusta al propósito real del viaje. Una vez definida la categoría, el proceso incluye completar formularios oficiales, reunir documentación y, en la mayoría de los casos, asistir a una entrevista consular.

Elegir una visa incorrecta puede derivar en el rechazo de la solicitud freepik

¿Qué tipo de visa americana corresponde según el motivo del viaje?

La legislación migratoria distingue entre visas de no inmigrante, destinadas a quienes permanecerán temporalmente en el país, y visas de inmigrante, orientadas a quienes buscan radicarse de forma permanente. El oficial consular será quien determine si el solicitante reúne las condiciones para la categoría elegida.

¿Cuáles son los requisitos de cada tipo de visa?

Cada categoría de visa responde a un propósito específico y, por lo tanto, exige documentación y condiciones diferentes. Además de completar el formulario DS-160 para la mayoría de las visas de no inmigrante, los solicitantes deben demostrar que cumplen con los requisitos particulares establecidos por el Departamento de Estado y, en algunos casos, presentar una petición aprobada por un empleador o patrocinador.

Visa B-1 (Negocios)

Está destinada a quienes viajan temporalmente por reuniones comerciales, negociaciones, conferencias o capacitaciones.

Requisitos principales:

Pasaporte vigente.

Formulario DS-160.

Pago de la tarifa consular.

Demostrar que el viaje tiene fines exclusivamente comerciales.

Acreditar recursos económicos para cubrir la estadía.

Probar intención de regresar al país de origen una vez finalizada la visita.

Entrevista consular, cuando corresponda.

Visa B-2 (Turismo)

Permite viajar por turismo, vacaciones, visitas familiares o tratamiento médico.

Requisitos principales:

Pasaporte vigente.

Formulario DS-160.

Fotografía conforme a las especificaciones oficiales.

Comprobante de pago.

Demostrar solvencia económica .

Evidencia de vínculos con el país de residencia (empleo, estudios, propiedades o familia).

Entrevista consular si es requerida.

Visa F-1 (Estudiantes)

Para cursar estudios académicos en instituciones autorizadas por Estados Unidos.

Requisitos principales:

Haber sido aceptado por una institución certificada.

Formulario I-20 emitido por la institución educativa.

Registro y pago del sistema SEVIS.

Formulario DS-160.

Demostrar recursos suficientes para pagar matrícula y manutención.

Acreditar intención de regresar al finalizar los estudios .

Entrevista consular.

Visa M-1 (Estudios técnicos o vocacionales)

Está destinada a programas técnicos, profesionales o de formación especializada.

Requisitos principales:

Admisión en una escuela vocacional autorizada .

Formulario I-20.

Registro SEVIS.

Formulario DS-160.

Demostrar solvencia económica.

Entrevista consular.

Visa J-1 (Intercambio)

Para programas educativos, culturales, de investigación o capacitación.

Requisitos principales:

Ser aceptado en un programa de intercambio autorizado.

Contar con un patrocinador oficial.

Formulario DS-2019.

Formulario DS-160.

Demostrar recursos económicos cuando corresponda.

Entrevista consular.

Visa H-1B (Trabajo especializado)

Permite trabajar temporalmente en ocupaciones especializadas.

Requisitos principales:

Oferta laboral de un empleador estadounidense.

Petición aprobada ante las autoridades migratorias por parte del empleador.

Título universitario o experiencia equivalente en la especialidad.

Formulario DS-160.

Entrevista consular.

Visa H-2A (Trabajo agrícola)

Para empleos agrícolas de carácter temporal o estacional.

Requisitos principales:

Oferta laboral temporal.

Patrocinio del empleador estadounidense.

Certificación laboral cuando corresponda.

Petición aprobada.

Formulario DS-160.

Entrevista consular.

Visa H-2B (Trabajo temporal no agrícola)

Se utiliza para cubrir necesidades temporales de mano de obra en sectores como hotelería, construcción o turismo.

Requisitos principales:

Oferta de empleo temporal.

Patrocinio del empleador .

Certificación laboral.

Petición aprobada.

Formulario DS-160.

Entrevista consular.

Visa L-1 (Traslado dentro de una empresa)

Permite transferir empleados de una empresa multinacional hacia una oficina en Estados Unidos.

Requisitos principales:

Haber trabajado para la empresa relacionada en el extranjero durante el período exigido por la normativa.

Ser transferido a un cargo ejecutivo, gerencial o de conocimiento especializado.

Petición aprobada por el empleador.

Formulario DS-160.

Entrevista consular.

Visa O-1 (Habilidades extraordinarias)

Está destinada a personas con reconocimiento destacado en ciencias, educación, negocios, deportes o artes.

Requisitos principales:

Evidencia de logros o reconocimiento nacional o internacional.

Patrocinio o petición presentada por un empleador o agente.

Formulario DS-160.

Entrevista consular.

Visa E-1 (Comerciante por tratado)

Permite ingresar al país para desarrollar actividades comerciales internacionales.

Requisitos principales:

Ser ciudadano de un país con tratado comercial con Estados Unidos.

Mantener un volumen sustancial de comercio entre ambos países.

Formulario DS-160.

Documentación que respalde la actividad comercial.

Visa E-2 (Inversionista por tratado)

Está destinada a inversionistas que realizan una inversión significativa en un negocio estadounidense.

Requisitos principales:

Nacionalidad de un país con tratado vigente .

Inversión sustancial en una empresa activa.

Demostrar control sobre la inversión.

Formulario DS-160.

Documentación financiera y comercial.

Visa K-1 (Prometido o prometida de un ciudadano estadounidense)

Permite ingresar al país para contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Requisitos principales:

Petición presentada por el ciudadano estadounidense.

Demostrar una relación genuina.

Tener intención de casarse dentro de los 90 días posteriores al ingreso.

Formulario DS-160.

Examen médico y entrevista consular.

Visas de inmigrante

Quienes buscan obtener la residencia permanente deben cumplir requisitos adicionales según la categoría, como patrocinio familiar, oferta laboral, inversión o participación en programas específicos. En la mayoría de los casos, el proceso comienza con una petición aprobada antes de solicitar la visa ante un consulado estadounidense.

En la mayoría de los casos, el proceso comienza con una petición aprobada antes de solicitar la visa ante un consulado estadounidense.

¿Cómo solicitar una visa americana paso a paso?

El trámite comienza una vez identificada la categoría de visa adecuada. Para la mayoría de las visas temporales, el procedimiento es similar y se realiza de manera electrónica antes de la entrevista en la embajada o consulado.

El proceso oficial consiste en:

Elegir la categoría de visa correspondiente al motivo del viaje.

Completar el formulario electrónico DS-160.

Imprimir la hoja de confirmación con el código de barras.

Crear una cuenta en el sistema oficial de citas.

Pagar la tarifa de procesamiento.

Programar la entrevista consular, cuando corresponda.

Presentarse con la documentación requerida el día de la cita.

Esperar la decisión del oficial consular sobre la aprobación o rechazo de la solicitud.

¿Qué documentos pueden pedir para tramitar una visa de Estados Unidos?

La documentación varía según el tipo de visa, pero existen documentos que suelen solicitarse en la mayoría de los casos. Contar con ellos preparados antes de iniciar el trámite puede agilizar el proceso.

Entre los principales documentos figuran:

Pasaporte vigente.

Confirmación del formulario DS-160.

Fotografía con las medidas oficiales.

Comprobante de pago de la tarifa.

Confirmación de la cita consular.

Evidencia del propósito del viaje.

Comprobantes de ingresos o solvencia económica.

Documentación laboral o académica, según corresponda.

Itinerario de viaje, si está disponible.

Formularios específicos para determinadas categorías, como el I-20 para estudiantes o la petición laboral aprobada para algunas visas de trabajo.

El Departamento de Estado aclara que el oficial consular puede solicitar documentación adicional si considera necesario verificar la elegibilidad del solicitante antes de emitir una decisión.