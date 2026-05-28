En la apertura de mercados de este jueves, 28 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 1.2%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización subió 0.24% en la última semana, pero en el último año cayó -2.92%, sugiriendo un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 12.20%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que este valor es mayor que la volatilidad anual del 11.09%.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento continuo en su valor durante los últimos tres días. Esto sugiere un fortalecimiento en comparación con días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que el mercado está respondiendo favorablemente, lo que podría estar influenciado por factores económicos y políticos recientes que mejoran la percepción de la moneda.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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