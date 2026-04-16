En la sesión de apertura de este jueves, 16 de abril de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,610.11 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.42% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.64%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.70%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Hacen historia |Plata se convierte en el banco digital más valioso de AL tras levantar 405 mdd La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.18%. Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. Sin embargo, al ser positivo, se espera que esta tendencia continúe en el corto plazo, impulsada por factores económicos favorables. El análisis sugiere que la fortaleza del Peso colombiano podría estar relacionada con un aumento en las exportaciones o una mejora en la inversión extranjera. Hacen historia |Plata se convierte en el banco digital más valioso de AL tras levantar 405 mdd Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos. Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Tapando baches financieros|Dos de cada tres mexicanos usan créditos para pagar otros préstamos