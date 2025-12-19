En la sesión de apertura de este viernes, 19 de diciembre de 2025, del Peso colombiano cotiza a 3,854.91 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.2% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.37%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.85%.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 5.55%, es menor que la volatilidad anual del 9.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este incremento en la cotización puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación económica en general. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos