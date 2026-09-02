En esta noticia Atraso sexenal

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en el Segundo Informe de Gobierno el arranque de cuatro centrales de generación de electricidad con gas natural, de las siete que fueron planteadas en el sexenio anterior.

Central de Ciclo Combinado Elvia Carrillo Puerto, en Yucatán. Cortesía CFE

Sin embargo, las plantas arrancaron de forma general con retrasos respecto a lo programado, mismos que alcanzaron hasta dos años respecto al plazo original.

En el Segundo Informe de Gobierno, la administración federal señaló que ya iniciaron operaciones las centrales de Ciclo Combinado programadas para Querétaro, Colima, Baja California y Yucatán.

De acuerdo con el documento, la planta de Querétaro, llamada Josefa Ortiz Téllez Girón, inició sus operaciones en septiembre del año pasado, y aporta una capacidad de 263 megawatts (MW), con una inversión total de MXN $5,626 millones.

La fecha de arranque contrasta con la programada, pues se esperaba que iniciara operaciones antes de que concluyera 2024.

Otra planta que también inició su operación fue Manzanillo III, ubicada en Colima. Esta planta arrancó apenas en abril de este año, con un retraso de 10 meses. La planta que suma energía al puerto más importante del país recibió una inversión de MXN $6,706 y aporta 346.1 MW.

Además, el documento apuntó la entrada en funciones de la planta González Ortega, en Baja California, misma que inició sus funciones en mayo de este año. En este caso, el atraso de las obras fue de 14 meses.

Esta planta tiene una capacidad de generación de 641.3 MW y recibió una inversión total de MXN $12,468.9 millones.

Finalmente, el Segundo Informe de Gobierno señaló que la planta Elvia Carrillo Puerto, en Yucatán, también arrancó en mayo de este año. Esta planta es la que presentó el mayor retraso, pues estaba programada para mayo, pero de 2024, incluso antes de que terminara el sexenio anterior.

La central de ciclo combinado yucateca recibió una inversión de MXN $8,762.2 y cuenta con una capacidad de 499 MW.

Atraso sexenal

El plan generado el año pasado todavía tiene pendientes dos plantas de ciclo combinado, que ya presentan retrasos en su ejecución.

Entre ellas destaca la central de ciclo combinado Tuxpan Fase I, cuya construcción arrancó en 2022 y debía estar lista el año pasado; sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad aplazó su arranque de operaciones hasta finales del año entrante, debido a “prórrogas técnicas”.

Otra planta que debió arrancar el año pasado es la de San Luis Río Colorado, en Sonora, pero actualmente la planta está en pruebas de interconexión, y está programada para arrancar a finales de este mismo año.

El plan de centrales de ciclo combinado del sexenio anterior incluyó dos plantas para Yucatán, de las cuáles, una todavía está en desarrollo. Se trata de la Valladolid II, que tiene la misión de abastecer la demanda de la población de la zona, así como de alimentar al Tren Maya, pero su inicio de operaciones también se postergó prácticamente dos años, incluso cuando la obra ferroviaria ya está en funcionamiento.