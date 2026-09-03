En países como Estados Unidos, contar con un garbage disposer o triturador de basura es lo normal casi en todos los hogares . No obstante, a pesar de su utilidad, este aparato puede presentar fallas y averiarse si no se le presta el debido mantenimiento.

Por ello, existen varios trucos para limpiar el disposer, como por ejemplo, triturar hielo con sal, tirar vinagre blanco y bicarbonato de sodio y luego aclarar. Este método es simple, económico y basta con tomar medidas de seguridad mínimas para que funcione.

¿Para qué sirve tirar bicarbonato de sodio y vinagre blanco en el disposer?

La combinación se usa para refrescar y mantener limpio el interior del triturador. Los residuos de alimentos pueden acumularse en la cámara, el anillo de trituración y debajo del protector contra salpicaduras, donde eventualmente generan olores desagradables.

Entre sus beneficios más recurrentes se encuentran:

Reducir los malos olores causados por restos de comida.

Ayudar a desprender residuos superficiales adheridos al interior.

Complementar la limpieza periódica del triturador.

Facilitar el posterior arrastre de partículas con agua.

Evitar que pequeños restos permanezcan acumulados durante demasiado tiempo.

La combinación se usa para refrescar y mantener limpio el interior del triturador. Chat GPT / El Cronista USA

¿Cómo usar este truco de limpieza de forma segura?

Antes de comenzar, el triturador debe estar completamente apagado y desconectado de la corriente. Si hay algún objeto visible, debe retirarse únicamente con pinzas o alicates largos.

Una forma de realizar la limpieza es la siguiente:

Apagar y desconectar el triturador. Revisar que no haya objetos grandes o residuos atascados. Agregar aproximadamente media taza de bicarbonato de sodio en el interior. Incorporar lentamente una taza de vinagre blanco. Dejar actuar la espuma durante unos 15 minutos. Limpiar el protector de goma por separado, ya que allí suele acumularse comida. Volver a conectar el triturador y realizar un enjuague con agua fría.

Algunos suelen triturar hielo con sal antes de iniciar el procedimiento para desprender cualquier resto de comida.

¿Por qué recomiendan tirar bicarbonato de sodio y vinagre blanco en el disposer?

La recomendación está relacionada principalmente con la acumulación de residuos y la aparición de olores. Las partículas de comida y la grasa pueden quedar atrapadas en zonas que el agua corriente no limpia completamente, especialmente debajo del protector contra salpicaduras.

El bicarbonato resulta útil para controlar olores, mientras que la efervescencia generada al añadir vinagre puede contribuir a aflojar residuos superficiales para que después sean eliminados durante el enjuague.

Para prevenir nuevas acumulaciones, los fabricantes también aconsejan utilizar abundante agua fría antes, durante y después de triturar alimentos.