El euro cotiza a 19.75 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 3 de septiembre de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.29%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.76 pesos y un mínimo de 19.67 pesos.

El Euro muestra una tendencia bajista, con una caída semanal de -6.88% y un descenso anual de -7.95%.

El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar. Pixabay

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia alcista: 7 subidas y 3 caídas, con un inicio de tres avances consecutivos, correcciones puntuales a mitad de periodo y cierre al alza.

Durante los doce meses pasados, el Euro ha alcanzado un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 19.6 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.02%, es mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.37%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva con un dato de 1, lo que indica un aumento en su valor con respecto a los días pasados. Este crecimiento sugiere una recuperación en la confianza de los inversores hacia la moneda europea en el mercado.

Comparado con el comportamiento de los días anteriores, la tendencia positiva podría estar impulsada por factores económicos recientes o decisiones de política monetaria en la Eurozona.

En resumen, la reciente apreciación del Euro podría reflejar una mejora en las condiciones económicas y una mayor demanda por parte de los inversores.

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.