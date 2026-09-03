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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos es el organismo encargado en el país de velar por la seguridad de los comestibles que se comercializan.

En ese sentido, recientemente comunicó el retiro voluntario de un aceite de oliva saborizado después de que se detecte que contenía un aceite esencial de ajo no aprobado para uso culinario.

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La medida corresponde a un producto de la marca Kofinas y fue comunicada el 31 de agosto.

Cuál es el aceite de oliva retirado

El producto retirado es Garlic Mediterranean Infused Extra Virgin Olive Oil elaborado por LMSI LLC/Kofinas Olive Oil y fue comercializado en las siguientes tres presentaciones

  • Botella de 500 ml
  • Botella de 250 ml
  • Botella de 100 ml

De acuerdo con el anuncio oficial, el motivo del retiro es que contiene un aceite esencial de ajo no aprobado para uso culinario.

Retiraron un popular aceite de los diferentes puntos de venta.
Retiraron un popular aceite de los diferentes puntos de venta.Fuente: ShutterstockGleb Usovich

Dónde y cuándo fue comercializado este aceite de oliva

Todos los productos incluidos en el retiro estuvieron disponibles para la venta entre el 31 de agosto de 2025 y el 27 de agosto de 2026 y se comercializaron en

  • Montgomery Store & Infusion Kitchen: 8210 Market Place Ln., Cincinnati, Ohio 45242
  • Findlay Market: 1801 Race St., Cincinnati, Ohio 45202
  • De forma online directamente a través de Kofinas Olive Oil
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Información clave sobre este aceite de oliva

Las consultas por este retiro pueden realizarse a los medios de contacto oficiales compartidos en la publicación de FDA.

La empresa asegura que quienes informen cualquier reacción a este aceite recibirán el reembolso completo de su dinero. No obstante, al momento se asegura que no hay reportes de malestar relacionados con los productos.

“Las personas que presenten signos o síntomas de una reacción alérgica o enfermedad transmitida por alimentos deben contactar inmediatamente con un médico”, se indica.