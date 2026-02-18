En la apertura de mercados de este miércoles, 18 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.84 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.12%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.45%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.10%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 0.80%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera en la región. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se sostiene en el tiempo. Reducción de la jornada laboral aumentará 5% el costo de cada empleado al año: IMEF Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. ‘No hay plan B’: Sheinbaum blinda el T-MEC y acelera la diversificación comercial Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar una transacción, ya que las comisiones pueden variar significativamente. Además, es aconsejable evitar cambiar divisas en aeropuertos, donde las tarifas suelen ser menos favorables.