Nada es gratis en esta vida, y el costo de la reforma a la jornada laboral será de 5% por cada empleado al año, de aquí a 2030, cuando termine de ajustarse la jornada laboral a un máximo de 40 horas semanales, estimó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). En conferencia de prensa, la presidenta del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, aseguró que a esto es necesario sumar un costo adicional de 2% por el incremento en los días de vacaciones que pasaron de 6 a 12 por cada año trabajado, a lo que se añaden los aumentos a doble dígito del salario mínimo. “Es razonable pensar que, si bien algunos trabajadores podrán verse beneficiados por estos aumentos a su compensación global, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no podrán absorber o trasladar dichos costos y tendrán que despedir empleados para sobrevivir”, consideró la presidenta del IMEF. Añade que el incremento a los costos laborales (sin aumentar la productividad) se suma a la incertidumbre judicial, regulatoria y fiscal que enfrentan las empresas. El panorama general incluye una depresión en la inversión, y los cambios legales, según la perspectiva del IMEF, desincentivan aún más la inversión. La combinación de la baja inversión y los cambios legales harán que el futuro de la economía continúe por debajo de su potencial en los siguientes años. A su vez, Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, precisó que el aumento en los días de vacaciones acarreó un costo adicional de 2%, pues la prima vacacional, de al menos 25%, se paga en proporción a los días de vacaciones. A esto se suma una menor cantidad de días efectivamente trabajados. El IMEF mantuvo su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) en 1.3% para este año. Un tercer factor que se suma al bajo crecimiento económico es la incertidumbre por el refrendo del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC), cuya revisión puede terminar el 1 de julio de este año. El IMEF señala que el proceso de pláticas y negociaciones con Estados Unidos genera cada vez más dudas para alcanzar un acuerdo en el plazo establecido; sin embargo, aclaró que la ley del tratado establece que el acuerdo sigue vigente, pero la revisión se extiende a una revisión anual hasta que se alcance un acuerdo, o bien, se elimine si para 2036 no se cierra la negociación.