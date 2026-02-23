En la apertura de mercados de este lunes, 23 de febrero de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.85 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.22%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.25%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.48%, indicando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Tras bloqueos por operativo contra ‘El Mencho’, Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.12%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. Este comportamiento alcista puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía de la Eurozona, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad económica en el futuro. Tras bloqueos por operativo contra ‘El Mencho’, Claudia Sheinbaum llama a mantener la calma Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Cambian las transferencias bancarias y ahora será distinto el tope máximo para operar: así funciona el MTU en México Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor trato posible.