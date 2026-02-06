La cotizaciónde la Libra esterlina este viernes 6 de febrero en Estados Unidos es de 0.74 USD. Dicho costo presenta una variación del -0.31% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.86%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.42%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Axtel logra utilidad en 2025 y proyecta crecimiento para 2026 La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 6.56%, es menor que la volatilidad anual del 6.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica. El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción de la moneda. Axtel logra utilidad en 2025 y proyecta crecimiento para 2026 Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Santander México acelera su ganancia en 2025 por boom de crédito automotriz en el país