En la apertura de mercados de este miércoles, 3 de junio de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.12%.

La cotización de la libra esterlina mostró un retroceso: en la última semana fue de -4.03% y en el último año de -13.43%, indicando una tendencia bajista.

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Conocé la cotización de este miércoles, 3 de junio de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina, que es del 1.57%, es considerablemente menor que su volatilidad anual del 6.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha mantenido un crecimiento constante y favorable.

Sin embargo, es importante seguir monitoreando el comportamiento del mercado, ya que cualquier fluctuación inesperada podría afectar esta tendencia positiva en el futuro cercano.

La estabilidad de la Libra esterlina dependerá de factores económicos y políticos que podrían influir en su cotización.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar libra esterlina en Estados Unidos?

Para cambiar Libra esterlina a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar libra esterlina en USA