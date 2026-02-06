En la sesión de apertura de este viernes, 6 de febrero de 2026,del Peso dominicano cotiza a 62.92 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 1.44% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.27%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 7.37%. Estos datos reflejan la evolución del valor de la moneda en el mercado. Axtel logra utilidad en 2025 y proyecta crecimiento para 2026 La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 12.38%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 10.93%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso dominicano. En este caso, la estabilidad de la moneda es crucial para mantener la confianza de los inversores y la población en general. La tendencia positiva observada hoy sugiere un posible aumento en la confianza económica y podría atraer más inversiones al país. Axtel logra utilidad en 2025 y proyecta crecimiento para 2026 Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Santander México acelera su ganancia en 2025 por boom de crédito automotriz en el país