En la apertura de mercados de este jueves, 25 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 1.38%.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano subió 0,84%, mientras que en el último año retrocedió 6,02%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, que fue de 10.88%, es menor que la volatilidad anual de 11.10%, lo que sugiere que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso dominicano se ha mantenido estable, con un dato de 0 en la tendencia de los días pasados. Esta estabilidad indica que no ha habido cambios significativos en su valor en relación con otras monedas.

La tendencia del Peso dominicano refleja un periodo de calma en el mercado cambiario, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local en estos momentos.

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Conocé la cotización de este jueves, 25 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA