En la sesión de apertura de este viernes, 26 de junio de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,431.94 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.31% en relación con el día anterior.

En la última semana, el peso colombiano retrocedió -0.34% y en el último año acumuló una caída de -12.53%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad del Peso colombiano en la última semana ha sido del 4.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.27%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha estado en aumento y genera expectativas favorables para el futuro.

Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantendrá a lo largo de los próximos días, ya que factores externos podrían influir en el comportamiento del Peso colombiano. La estabilidad en el mercado es crucial para consolidar esta tendencia positiva.

Analizando esta tendencia, es posible que la confianza en la economía local esté mejorando, lo que podría atraer inversiones y fortalecer aún más la cotización del Peso colombiano.

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Conocé la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos