En una ciudad del estado de Oklahoma llamada Pryor Creek, existe una sección en su código municipal que regula el tránsito y penaliza una práctica cotidiana que puede generar riesgos en calles muy transitadas. La medida se puede encontrar en el apartado “Rules of the Rode”: se regula la manera, el momento y el lugar en el que una persona puede o no abrir la puerta del auto para subir o bajar. La norma se incluye en el código municipal, en la sección § 72.042. Se establece que ninguna persona podrá abrir la puerta hacia el lado del tránsito si no es seguro hacerlo, así como tampoco mantenerla abierta durante mucho tiempo. Esto busca reducir riesgos en la vía pública en situaciones en las que otros vehículos, ciclistas o peatones podrían resultar afectados por una apertura imprudente. Si bien el artículo no fija un monto en específico en esa sección, se remite al sistema general de penalizaciones del código municipal. En Oklahoma, las infracciones de tránsito tienen límites. Las multas por faltas como estacionamiento o tránsito no superan los 200 dólares, según lo que establece la legislación estatal vigente. El objetivo es prevenir accidentes conocidos como dooring, que ocurren cuando una puerta se abre de forma repentina en la trayectoria de otro usuario de la vía. Este tipo de incidentes puede provocar choques o lesiones, sobre todo en motociclistas y ciclistas. Al incluir esta regulación, Pryor Creek refuerza el hábito de verificar el entorno antes de abrir la puerta y evitar obstruir el tránsito innecesariamente.