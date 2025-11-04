El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus políticas migratorias. Entre las diversas acciones implementadas, Donald Trump promovió la detención y deportación de inmigrantes en situación irregular. No obstante, existen grupos específicos que no pueden ser expulsados.

Estos grupos protegidos se encuentran fuera del alcance de las medidas de detención y deportación, lo que ha suscitado controversia dentro de la administración de Trump. ¿Quiénes son los que gozan de esta exención?

Inmigrantes con protección legal que no pueden ser deportados

A pesar del endurecimiento de las medidas de control, existen categorías de inmigrantes que gozan de protección legal ante la deportación. A continuación, se presentan los principales grupos:

1. Residentes permanentes

Los titulares de una Green Card tienen derecho a residir y laborar en EE.UU. de manera indefinida. Solo pueden enfrentar la deportación si cometen delitos graves o infringen las condiciones de su residencia.

2. Ciudadanos naturalizados

Aquellos que han obtenido la ciudadanía estadounidense mediante el proceso de naturalización disfrutan de los mismos derechos que los ciudadanos nativos. No pueden ser deportados, salvo en casos de fraude en su proceso de naturalización.

3. Titulares de visas vigentes

Las personas con visas de trabajo, estudio o protección humanitaria pueden permanecer en el país mientras cumplan con los requisitos establecidos. Si su visa expira o violan las condiciones, podrían enfrentar complicaciones migratorias.

4. Beneficiarios de DACA

Los migrantes acogidos al programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) están protegidos contra la deportación mientras mantengan su estatus actualizado. Aunque el gobierno de Donald Trump intentó revocar este beneficio, las cortes intervinieron y bloquearon dicha medida.

5. Solicitantes de asilo o ajuste de estatus

Quienes han solicitado asilo o están en proceso de ajuste de estatus para obtener la residencia no pueden ser deportados hasta que su caso sea resuelto. La ley les otorga una protección temporal.

¿Cómo prevenir inconvenientes migratorios?

Para prevenir complicaciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es esencial que los inmigrantes adopten ciertas medidas:

Mantener sus documentos actualizados .

Renovar y permisos antes de su vencimiento. visas y permisos antes de su vencimiento.

Evitar actividades ilegales o fraudes migratorios.

Buscar asesoría legal certificada en caso de dudas.

Es fundamental conocer sus derechos migratorios, especialmente en situaciones de redadas o detenciones.

Trámite que los inmigrantes realizan para evitar la deportación

Una de las estrategias empleadas por los inmigrantes para eludir una deportación forzada es la salida voluntaria. Este procedimiento migratorio faculta a los extranjeros a abandonar EE.UU. sin recibir una orden de expulsión, lo que mitiga el impacto adverso en futuros intentos de ingreso al país y les permite mantener un estatus más favorable en sus gestiones migratorias.