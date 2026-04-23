El pasaporte americano es un documento esencial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean realizar viajes al exterior, pues las autoridades lo solicitarán como parte de los obligatorios para que estos traslados puedan habilitarse. En ese sentido, al momento de gestionar esta identificación internacional, el Departamento de Estado detalla un paso fundamental que todos deben cumplir con su Número del Seguro Social para evitar demoras, cancelaciones e incluso multas. De acuerdo con lo señalado y en línea con las normativas 22 U.S.C. 2714ª y 22 C.F.R 51.60(f) todas las personas que disponen de un número de Seguro Social deben proporcionarlo al tramitar un nuevo pasaporte o renovar su ejemplar. En caso de no brindar este dato, el Departamento de Estado especifica que habrá demoras en el procesamiento y una multa de 500 dólares del Servicio de Impuestos Internos (IRS) e incluso se está sujeto a la negación del documento. En estas situaciones, el solicitante debe presentar una declaración firmada que diga De tener este dato, pero no recordarlo, la recomendación es contactar a la SSA y consultarlo para evitar sanciones económicas o demoras.