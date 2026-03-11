Aunque el pasaporte todavía esté vigente, no cumplir con la llamada “regla de los seis meses” puede impedir subir al avión o ingresar a otro país. La normativa es una política migratoria aplicada por muchos destinos internacionales y verificada por las aerolíneas antes del embarque. Según el U.S. Department of State, el pasaporte debe tener al menos seis meses de validez restante desde la fecha prevista de entrada al país o desde la salida del territorio extranjero. Si el documento vence antes de ese plazo, el pasajero puede ser rechazado en el aeropuerto, incluso si su pasaporte todavía no está expirado. La regla establece que un pasaporte debe tener un mínimo de seis meses de vigencia al momento de viajar. Esta exigencia se aplica en muchos países para evitar complicaciones si el visitante: Las autoridades migratorias utilizan esta política como una medida de seguridad para garantizar que el documento siga siendo válido durante toda la permanencia del viajero en el extranjero. El cálculo es sencillo: se cuentan seis meses desde la fecha prevista de ingreso al país de destino. Por ejemplo, si una persona planea llegar el 1 de julio, su pasaporte debería vencer después del 1 de enero del año siguiente. Si el documento expira antes, la aerolínea puede negarle el embarque. Aunque la regla se aplica en numerosos destinos, existen excepciones para algunos países. Estados Unidos mantiene acuerdos especiales conocidos como Six-Month Club, administrados por U.S. Customs and Border Protection. En estos casos, el pasaporte solo debe ser válido durante el tiempo de la estadía, y no necesariamente por seis meses completos. Sin embargo, muchos destinos turísticos sí aplican la norma de forma estricta. Entre ellos se encuentran países como: Las aerolíneas verifican estos requisitos utilizando bases de datos internacionales administradas por la International Air Transport Association (IATA). El control suele hacerse en el mostrador de la aerolínea o en la puerta de embarque. Esto ocurre porque, si un pasajero es rechazado por migración al llegar al país de destino, la aerolínea es responsable de transportarlo de regreso. Además, las compañías pueden recibir multas si permiten viajar a personas que no cumplen los requisitos migratorios. Por ese motivo, los controles documentales se realizan antes de subir al avión, lo que provoca que muchos viajeros descubran el problema en el último momento. Entre las situaciones más comunes que generan inconvenientes se encuentran: El U.S. Department of State recomienda revisar la vigencia del documento antes de comprar pasajes y asegurarse de que tenga al menos seis meses de validez y páginas en blanco disponibles.