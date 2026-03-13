La Transportation Security Administration (TSA) solicita a todas las personas mayores de 18 años que presenten una identificación válida en cualquier punto de control ubicado en los aeropuertos. No obstante, esta lista suele estar sujeta a cambios sin aviso previo, por lo que varios se pueden encontrar sin una ID que cumpla con los requisitos al momento de viajar. Para quienes se encuentren en este apuro, ya entró en vigencia la nueva norma de ConfirmID, que permite viajar a quienes no pueden presentar una identificación válida si pagan una tarifa antes de ir al aeropuerto. La TSA acepta cualquiera de las siguientes identificaciones: Otras alternativas aceptadas en modo de prueba son: El TSA ConfirmID es un método de verificación de identidad que se debe solicitar antes de ir al aeropuerto por vía digital a través de la página oficial de la agencia. Se solicitará: Una vez que el pago se procesó, recibirá un correo de parte de la TSA confirmando la transacción. Cuando llegue al aeropuerto, debe mostrar una copia impresa o digital del comprobante que le envió el organismo en el punto de control. El TSA ConfirmID es un servicio de uso opcional, lo que quiere decir que no es necesario usarlo, pero lo más probable es que no pueda viajar y pierda el cuelo que tenía programado.