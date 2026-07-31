Cuidar la salud cerebral se convirtió en una de las principales preocupaciones a medida que avanza la edad, y la alimentación ocupa un papel cada vez más importante.

Uno de los estudios más recientes identificó en una popular hierba compuestos con potencial neuroprotector, capaces de abrir nuevas líneas de investigación sobre su posible papel frente al deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas.

La hierba que previene el deterioro cognitivo

El estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires analizó distintos compuestos presentes en la yerba mate y observó que algunos de ellos presentan propiedades que podrían ayudar a proteger las neuronas frente a procesos relacionados con enfermedades neurodegenerativas .

Los especialistas explicaron que estos compuestos poseen una importante actividad antioxidante y antiinflamatoria, dos mecanismos que se asocian con la protección del tejido cerebral frente al daño celular.

Los investigadores consideran que estos hallazgos podrían contribuir, en el futuro, al diseño de nuevas estrategias para retrasar la progresión de enfermedades como el Parkinson.

¿Qué descubrió el estudio sobre el mate y el deterioro cognitivo?

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Los investigadores identificaron sustancias presentes en la yerba mate que demostraron capacidad para proteger células nerviosas en modelos experimentales.

Según el trabajo científico, estos compuestos podrían:

Reducir el estrés oxidativo que afecta a las neuronas.

Favorecer la protección de las células del sistema nervioso.

Disminuir procesos inflamatorios relacionados con el envejecimiento cerebral.

Contribuir al estudio de futuras terapias contra enfermedades neurodegenerativas.

Los autores remarcan que estos resultados no significan que el mate prevenga o cure enfermedades, sino que representan una línea de investigación prometedora.

¿Cómo incorporar el mate en el desayuno?

El mate puede formar parte de un desayuno equilibrado acompañado de otros alimentos ricos en nutrientes.

Algunas opciones recomendadas son:

Frutas frescas.

Pan integral.

Yogur natural.

Frutos secos.

Avena.

Consumido con moderación y dentro de una alimentación variada, el mate aporta polifenoles, vitaminas del complejo B, minerales y antioxidantes que pueden contribuir al bienestar general.

¿Qué beneficios aporta la yerba mate?

Además de su posible efecto neuroprotector, la yerba mate ha sido estudiada por otros beneficios potenciales.

Entre ellos se destacan:

Alto contenido de antioxidantes.

Aporte de compuestos bioactivos.

Estimulación del estado de alerta gracias a su contenido natural de cafeína.

Contribución al rendimiento físico y mental.

La mejor estrategia para cuidar el cerebro incluye una alimentación saludable , actividad física regular, buen descanso y controles médicos periódicos.

¿El mate previene la pérdida de memoria?

Lo que muestran las investigaciones actuales es que algunos de sus componentes poseen propiedades que podrían ayudar a proteger las neuronas, motivo por el cual continúan siendo objeto de estudio.

Por eso, los expertos recomiendan considerar el mate como parte de un estilo de vida saludable y no como un tratamiento médico para prevenir o combatir enfermedades neurológicas.