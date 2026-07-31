Al momento de ahorrar utilizando dólares en efectivo, el papel aluminio se posiciona como un aliado para mantener los billetes seguros del deterioro propio del paso del tiempo.

Si bien factores como la humedad, las mascotas, las superficies que pueden mancharlos deben considerarse para elegir el mejor espacio de guardado, el papel aluminio permite dar una capa extra de seguridad de manera sencilla.

¿Qué factores pueden dañar los dólares?

Los dólares pueden sufrir deterioro por distintos factores. Entre los más comunes se encuentran

Humedad: lo aconsejable es un ambiente con entre 30% y 55% de humedad; niveles más altos pueden generar hongos.

Calor: la temperatura recomendada va de 10 a 20 °C; el exceso puede causar manchas

Tinta o pintura: puede transferirse y arruinar los billetes

Animales domésticos: pueden perforarlos o destruirlos

Luz solar directa: puede perjudicar su color

Dobleces: terminan debilitando el papel y facilitan su ruptura

Materiales inadecuados: madera, PVC, cintas adhesivas o bandas elásticas pueden dañarlos con el tiempo

Los dólares con papel aluminio pueden conservarse en excelentes condiciones. Fuente: Shutterstock rafastockbr

Cómo usar el papel aluminio para cuidar los billetes

Este material, fácil de encontrar en los diferentes hogares, por sus propiedades aislantes emerge como una alternativa práctica para implementar.

Las recomendaciones de uso son

Armar fajos prolijos

Envolverlos en papel aluminio para resguardarlos de la humedad, los daños o manchas extremas

Guardarlos en bolsas herméticas

Un paso opcional es añadir bolsas antihumedad

De esta forma y aplicando los cuidados apropiados, los billetes podrán perdurar intactos en el tiempo.