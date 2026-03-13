Las autoridades migratorias de Estados Unidos recordaron que los viajeros deben presentar un pasaporte válido y actualizado para ingresar o salir del país. Utilizar documentos antiguos o que ya no cumplen con los estándares actuales puede provocar problemas en los controles migratorios e incluso impedir el viaje. Para viajar internacionalmente desde o hacia Estados Unidos, el pasaporte debe cumplir con ciertas condiciones básicas: Si un viajero presenta un pasaporte antiguo que ya no es válido o que ha sido reemplazado por una nueva versión, las autoridades pueden impedir el embarque o el ingreso al país. Si un pasajero intenta viajar con un pasaporte antiguo o inválido, puede enfrentar diferentes situaciones: