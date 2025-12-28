Preservar la vigencia del pasaporte estadounidense es fundamental para todos los ciudadanos que pretenden viajar a otros países, ya que las autoridades advierten que muchas naciones requerirán que esta identificación internacional cuente con una validez futura de al menos 6 meses.

En este contexto, el Departamento de Estado de EE.UU. aclara que no todos los ejemplares son aptos para el trámite de renovación, dado que algunos de ellos deben solicitarse desde cero debido a la edad con la que fueron originalmente gestionados.

Estados Unidos impone restricciones en la renovación del pasaporte según la edad

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, todos los pasaportes tramitados antes de los 16 años resultan inelegibles para la renovación. Por este motivo, cuando el documento de un niño caduque, será necesario solicitar otro completamente nuevo de manera presencial.

“Los pasaportes de los niños menores de 16 años tienen una validez de 5 años y no pueden renovarse. Incluso, si el pasaporte de su hijo ya venció o vencerá pronto, debe solicitar un pasaporte nuevo en persona“, señala USA.gov.

Esta regla aplica entonces a menores de 16 años y jóvenes de hasta 20 años y once meses con un pasaporte de menor aún vigente.

Oficial | Estados Unidos prohíbe terminantemente renovar el pasaporte a quienes tengan estas edades

Pasos para tramitar un nuevo pasaporte estadounidense para adultos

En situaciones como estas, es imperativo llevar a cabo el trámite mediante la presentación del formulario DS-11. Los pasaportes para adultos tienen una validez de hasta 10 años y, bajo condiciones normales, pueden ser renovados. Los pasos necesarios para su gestión son los siguientes:

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Es imprescindible presentar toda esta documentación en un centro de pasaportes autorizado.