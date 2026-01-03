Tras la aprobación de una nueva reforma tributaria, Estados Unidos implementó un alivio fiscal que permite perdonar hasta 12.500 dólares de deuda a personas que trabajan en empleos con horas extra . La medida ya está en vigencia y apunta a reducir la carga impositiva sobre el ingreso adicional por trabajo extendido.

El beneficio conocido como “No Tax on Overtime” se aplica a las horas extra calificadas y permite deducir del ingreso imponible anual en la declaración federal. En el caso de parejas que presentan impuestos en conjunto, el monto máximo puede ser mayor.

¿Quiénes pueden acceder al perdón de hasta 12.500 dólares de deuda?

El alivio fiscal está destinado a trabajadores no exentos que cobran horas extra conforme a la normativa laboral federal. Incluye empleados por hora y algunos asalariados que cumplen condiciones específicas.

Requisitos principales

Percibir horas extra calificadas

Declarar impuestos de forma individual, como jefe de hogar o en conjunto

No superar los límites de ingresos establecidos por la ley

El beneficio empieza a reducirse según el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y desaparece por completo a partir de estos niveles:

Personas que declaran solas o como jefe de hogar :

La reducción comienza desde 150.000 dólares El beneficio desaparece totalmente a partir de 275.000 dólares

Parejas que declaran en conjunto :

La reducción comienza desde 300.000 dólares El beneficio desaparece por completo a partir de 550.000 dólares



Por encima de esos topes, ya no se puede aplicar la deducción por horas extra.

La medida ya está en vigencia y apunta a reducir la carga impositiva sobre el ingreso adicional por trabajo extendido. Fuente: archivo.

¿Cómo funciona el beneficio y cómo se aplica?

La medida no elimina una deuda existente, sino que reduce el ingreso sujeto al impuesto federal, lo que puede bajar el monto a pagar o aumentar el reembolso. Los aportes al Seguro Social y Medicare continúan aplicándose.

El beneficio rige desde la temporada fiscal 2025 y se extenderá hasta 2028, salvo que el Congreso decida prorrogarlo. Para aplicarlo, las horas extra deben estar correctamente informadas por el empleador en la documentación fiscal.