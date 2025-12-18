El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció recientemente una medida que entrará en vigencia el próximo 26 de diciembre y buscará endurecer los protocolos de seguridad nacional empleados en los aeropuertos.

La norma consiste en la recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir del país, sin excepciones. Tiene como objetivo detectar, por ejemplo, personas identificadas como criminales, terroristas o visitantes ilegales que ya fueron deportados previamente para refinar los procesos de admisión.

Nueva norma para Estados Unidos: se quedarán por hasta 75 años con los datos de estas personas

De acuerdo con lo detallado por las autoridades en un comunicado oficial, se ampliará la biometría facial y la tecnología avanzada para la verificación de identidad con el fin de fortalecer los protocolos de entrada y salida al país por medios como aire, tierra o agua.

La biometría facial será obligatoria desde el 26 de diciembre para todos los no ciudadanos que quieran ingresar o salir de Estados Unidos. Fuente: archivo.

El control es generalizado para todos los extranjeros y, en caso de que no existan inconvenientes, es un paso más de los protocolos estándar al llegar o salir de Estados Unidos.

En esa línea, la participación de los ciudadanos estadounidenses es opcional. De involucrarse, sus fotografías se descartan en un plazo de 12 horas, mientras que, en el caso de los no ciudadanos, sus fotos se conservan por hasta 75 años, por lo que serán fácilmente identificables durante ese tiempo cada vez que quieran viajar.

Previamente existían excepciones para cumplir con este paso, como en el caso de diplomáticos o ciudadanos canadienses, pero desde el 26 de diciembre la medida regirá para todos los no ciudadanos.

Cuál es el objetivo de Estados Unidos al aplicar esta nueva medida

“Este uso de biometría facial añade una capa extra de seguridad y permite a la CBP identificar criminales y terroristas conocidos o sospechosos; prevenir el fraude de visados y el uso de documentos fraudulentos; detectar personas que se quedan más tiempo y no ciudadanos presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional; y prevenir la reentrada ilegal de personas previamente retiradas”, indican las autoridades.

Así, el sistema buscará constatar previamente y de manera exhaustiva la identidad del viajero para poder impedir su ingreso al país y tomar las medidas necesarias cuando su presencia se considere una amenaza para la seguridad nacional.