Una fuerte tormenta torrencial llega este mes al noroeste de Estados Unidos y activó alertas rojas por inundaciones, aludes y cortes de luz masivos. Washington encabeza el impacto, con lluvias récord, ríos desbordados y evacuaciones preventivas en amplias zonas.

En pocos días, sistemas del Pacífico dejaron hasta 0,6 metros de lluvia en sectores de las Montañas Cascade, saturando suelos y dañando rutas clave. El riesgo continúa por nuevos frentes con lluvia intensa, viento y nieve en altura.

¿Cuáles son las zonas ya en alerta roja por inundaciones, aludes y cortes de luz masivos?

Las alertas rojas se concentran en Washington y el Noroeste del Pacífico, con focos críticos en:

Condados de King, Snohomish y Skagit , cerca y al norte de Seattle.

Cuencas del río Skagit y zonas bajas con diques comprometidos.

Área de las Cascades, con alto riesgo de deslizamientos.

Las autoridades informaron cientos de rescates, evacuaciones asistidas, carreteras cerradas y cortes de energía. Algunas vías permanecerán inhabilitadas por semanas mientras bajan las aguas.

¿Qué riesgos siguen vigentes este mes y qué medidas recomiendan las autoridades?

El pronóstico indica ríos elevados e inundaciones hasta fines de mes, con nuevas alertas por viento y lluvias. El mayor peligro es conducir en zonas anegadas: el nivel del agua puede subir en minutos.

Medidas de servicio clave:

Respetar órdenes de evacuación y evitar cruces inundados.

Preparar un kit de emergencia y seguir alertas locales.

Evitar riberas, diques y laderas inestables.

El estado y los condados habilitaron ayuda económica para gastos básicos mientras se gestiona asistencia federal adicional. La evaluación total de daños llegará cuando desciendan las aguas.