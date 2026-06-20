Tener el pasaporte fuera del plazo de vigencia puede ocasionar problemas cuando se quiere ingresar o salir de Paraguay, México y Venezuela.

En esta noticia Paraguay, México y Venezuela prohíben el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite con su pasaporte

Tener el pasaporte fuera del plazo de vigencia puede ocasionar problemas cuando se quiere ingresar o salir de Paraguay, México y Venezuela. Tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias que se encuentran en los puntos de control exigen que este documento siga vigente y cumpla determinadas condiciones.

Para que un pasaporte se considere válido, no solo necesita un buen estado físico como no tener páginas rotas ni manchas, también es necesario que cumpla con los requisitos que pide cada destino.

Tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias que se encuentran en los puntos de control exigen que este documento siga vigente ChatGPT

Paraguay, México y Venezuela prohíben el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite con su pasaporte

Cada una de estas regiones puede tener sus excepciones, pero la regla general es presentar un pasaporte válido. Para ello, es necesario estar atento a los tiempos de vigencia y la posible demora una vez que se inicia el trámite de renovación.

Por lo general, se pide el cumplimiento de estos requisitos:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad válido en los países que lo permiten.

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento.

Permisos migratorios o visas, cuando corresponda.

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos.

Las reglas de Paraguay para ingresar o salir del país

Paraguay solicita a los extranjeros que quieran ingresar al país que presenten un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles en la frontera.

Debido a los acuerdos del Mercosur, los ciudadanos de varios países pertenecientes pueden ingresar a la región solo presentando un documento de identidad vigente para viajes turísticos en vez de un pasaporte.

Los paraguayos que quieran realizar viajes internacionales, tienen que tener la documentación al día al momento de presentarla y cumplir con los requisitos que establezca el país destino.

Las reglas de viaje de México

En el caso de la República de México, todos los extranjeros que deseen ingresar tendrán que presentar un pasaporte vigente. Según las disposiciones del Instituto Nacional de Migración (INM), este documento es indispensable para el ingreso al país.

Adicionalmente, se tendrá que presentar junto con este documento un boleto de salida, reservas de alojamiento y pruebas de solvencia económica. En algunos casos, también podrán solicitar la tramitación previa de una visa. Un dato clave es que el pasaporte debe tener un mínimo de seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso.

Los mexicanos que deseen viajar al exterior también tendrán que presentar un pasaporte que cumpla con estas condiciones y, si corresponde, la visa exigida por el país de destino. Además, se solicitará completar el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM).

Las reglas de Venezuela para ingresar o salir del país

En el caso de Venezuela, se establece que los extranjeros que deseen ingresar al país presenten un pasaporte válido y vigente o un documento de viaje válido que esté habilitado mediante acuerdos internacionales.

A su vez, los venezolanos que quieran ingresar o salir del país tendrán que identificarse como nacionales cuando estén en la frontera, según establece el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Si se presenta un pasaporte vencido, tanto aerolíneas como los agentes de control migratorio podrán denegar el viaje.No obstante, en determinados casos existen excepciones en las que se acepta el documento aún después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales.