Estados Unidos endureció sus reglas de identificación y estableció que los pasaportes emitidos hace 15 años ya no pueden renovarse y quedan fuera del sistema.
La medida, aplicada por el Departamento de Estado, afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados y tiene un impacto directo en trámites, controles y validaciones de identidad.
Estos pasaportes quedan automáticamente fuera del sistema
Aunque un pasaporte parezca válido o esté en buen estado, si fue emitido hace 15 años o más no puede renovarse. En esos casos, el documento:
- Deja de ser aceptado para viajar
- No sirve como identificación federal válida
- No permite una renovación simplificada
- Obliga a tramitar un pasaporte completamente nuevo
¿Cuál es la única alternativa para los que tengan estos pasaportes?
No hay atajos para los que tengan pasaportes emitidos hace más de 15 años. La única alternativa es:
- Iniciar una solicitud nueva
- Presentar documentación actualizada
- Cumplir con controles y, si corresponde, entrevistas