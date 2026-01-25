El pasaporte estadounidense es un documento esencial al momento de realizar viajes al extranjero, pues se trata de una identificación con validez internacional que las autoridades exigen en la mayoría de los casos para habilitar este tipo de traslados.

En ese marco, aunque la validez de este documento en condiciones ordinarias es de 10 años, el Departamento de Estado especifica que un nuevo ejemplar debe ser solicitado de manera obligatoria frente a cambios físicos sumamente notorios, donde la foto que figura en el documento ya no pueda ser fidedigna a la imagen actual de su portador.

¿Quiénes deben tramitar un nuevo pasaporte? Esto dice Estados Unidos

Según lo indican las autoridades, deben solicitar un nuevo pasaporte todas las personas que se identifiquen con alguna de las situaciones enumeradas en esta lista

Atravesaron una cirugía facial que cambió significativamente su aspecto

Sufrieron lesiones faciales de gravedad

Añadieron a su rostro o eliminaron muchos piercings de gran tamaño o tatuajes

Perdieron o ganaron peso de manera significativa

Los cambios significativos en el aspecto físico requieren de la tramitación de un nuevo pasaporte. Fuente: archivo.

Cambios físicos que no requieren un nuevo pasaporte

Dejarse crecer la barba

Teñirse el cabello

Envejecer

Cómo solicitar un nuevo pasaporte paso a paso

Quienes deban tramitar este documento nuevamente deberán

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia física de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes o en alguna de las ferias de pasaporte oficiales que se encuentren disponibles.