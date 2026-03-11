La licencia de conducir para mayores de 65 en Estados Unidos tiene nuevas condiciones que pueden impedir su renovación si no se cumple un requisito obligatorio. Las autoridades de tránsito establecieron controles específicos para conductores de mayor edad y el trámite ahora exige cumplir con evaluaciones adicionales antes de renovar el documento. En algunos estados, como Arizona, el Gobierno exige que los conductores mayores renueven su licencia con mayor frecuencia y aprueben un examen visual obligatorio. Sin superar este requisito, la renovación puede ser rechazada o derivar en restricciones para conducir. Las reglas indican que los conductores mayores de 65 años deben presentarse en persona para renovar la licencia y aprobar un examen de visión. Esta evaluación es obligatoria en cada renovación y busca confirmar que la persona mantiene las condiciones necesarias para conducir de forma segura. Si el conductor no aprueba la prueba visual, las autoridades pueden tomar distintas medidas, entre ellas: En Arizona, la licencia para conductores mayores tiene una vigencia de cinco años, por lo que deben renovarla con mayor frecuencia que otros conductores. El trámite se realiza en oficinas del Motor Vehicle Division (MVD) o en centros autorizados y puede iniciarse hasta seis meses antes del vencimiento. Para completar el trámite, las autoridades solicitan: Entre los documentos aceptados se incluyen pasaporte, certificado de nacimiento, tarjeta de Seguro Social, Green Card, licencia actual, registro de votante, facturas de servicios o extractos bancarios. Durante el proceso también se toma una fotografía, se paga la tarifa correspondiente y, en algunos casos, las autoridades pueden exigir un examen escrito o de manejo si existen dudas sobre la capacidad del conductor.