El Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia (DMV) podría implementar cambios en los requisitos para las licencias de conducir para jóvenes de 18 años. Un proyecto de ley busca endurecer las condiciones para estos conductores y dificultar su acceso a este documento. La propuesta apunta a modificar el sistema actual para quienes soliciten la licencia por primera vez entre los 18 y 21 años. Si la normativa avanza, estos conductores deberán cumplir nuevas condiciones antes de obtener el documento, lo que podría extender los tiempos del trámite y sumar más controles previos. El proyecto legislativo conocido como House Bill 1224 establece nuevas exigencias para los jóvenes que quieran obtener su primera licencia de conducir dentro de ese rango de edad. La iniciativa busca igualar las reglas que actualmente se aplican a los adolescentes menores de 18 años. Entre los cambios principales aparece la obligación de mantener un permiso de aprendizaje durante al menos 90 días, completar un curso de educación vial aprobado por el estado y realizar entrenamiento práctico de conducción supervisada antes de acceder a la licencia definitiva. Actualmente, quienes solicitan la licencia después de cumplir 18 años pueden acceder al documento con menos requisitos que los conductores menores de edad. Esta diferencia generó críticas de especialistas en seguridad vial, que advierten sobre la falta de experiencia de muchos conductores jóvenes. Los impulsores de la ley sostienen que el cambio permitiría cerrar ese vacío en el sistema de licencias. Si la normativa finalmente se aprueba, los nuevos requisitos del DMV entrarían en vigencia el 1 de enero de 2027, modificando el proceso para los nuevos conductores del estado.