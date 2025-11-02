En esta noticia
Recientemente, se ha implementado una nueva normativa de tránsito en California que todos los conductores de California deberán cumplir para mantener la validez de su licencia de conducir. En los últimos meses, varios estados han modificado sus reglas de tránsito y los permisos emitidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
Las conductas imprudentes al volante han generado un intenso debate en el estado, especialmente tras la nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom, que busca promover la seguridad vial y establecer cambios necesarios para reducir estos comportamientos peligrosos.
La ley AB 3085, conocida también como Ley Gipson en California, establece que todos los conductores que sean detenidos en la vía pública realizando una maniobra peligrosa o con una conducta imprudente ante el volante perderán la tenencia de su vehículo.
Recientemente, la Patrulla de Caminos de California comunicó a las autoridades estatales un notable incremento en los accidentes e imprudencias viales en las ciudades de Los Ángeles, Oakland, San José y Sacramento. En respuesta, Gavin Newsom firmó la ley AB 3085, que modifica toda la reglamentación de tránsito.
A pesar de que la medida fue propuesta a finales de 2024, su entrada en vigencia se anticipó a comienzos de 2025, otorgando a todas las autoridades el poder de confiscar los vehículos de los ciudadanos que participen en actividades que amenacen la seguridad pública.
Los conductores que cometan alguna de las infracciones de esta lista pueden perder la licencia de conducir
¿Cuáles son las sanciones que enfrentan los conductores en California?
- Incorporación en registros estatales de infractores.
- Confiscación inmediata del vehículo.
- Suspensión de la licencia de conducir.
- Pago de gastos relacionados con el remolque y almacenamiento del vehículo.
- Imposición de multas que pueden alcanzar hasta USD 4,000 en casos de reincidencia.