La tensión entre las grandes potencias vuelve a escalar por acusaciones cruzadas sobre posibles ensayos nucleares. Una nueva disputa entre China y Estados Unidos reabre el temor a un conflicto global con implicancias históricas.

Las declaraciones del presidente Donald Trump y la respuesta del gobierno chino exponen un escenario que amenaza el equilibrio nuclear mundial . Desde Beijing, las autoridades advierten sobre los riesgos de romper la moratoria que ha frenado las pruebas atómicas durante décadas.

¿Qué desató la nueva ruptura entre China y Estados Unidos?

El choque comenzó cuando Donald Trump ordenó al Departamento de Guerra -antes, Defensa-, a cargo de Pete Hegseth, a reactivar las pruebas de armas nucleares en los Estados Unidos para alcanzar “igualdad de condiciones” con China y Rusia.

El presidente estadounidense aseguró que estas naciones estarían realizando pruebas nucleares secretas, las cuales, en su mayoría, no se realizan desde que el presidente George W. Bush firmó la moratoria sobre los ensayos de armas atómicas en 1992 .

Beijing negó rotundamente esas afirmaciones y sostuvo que cumple con la suspensión de ensayos vigente desde los años noventa.

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, afirmó que China mantiene una política de “no primer uso” de armas nucleares y exhortó a Washington a actuar con responsabilidad.

“ China es un Estado responsable y defiende la estabilidad estratégica mundial ”, señaló.

Fuente: EPA/YNA YONHAP

¿Qué decisión de Estados Unidos encendió la alarma mundial?

La tensión aumentó después de que Trump anunciara que ordenó retomar las pruebas nucleares de inmediato, algo que no ocurre desde 1992. Según dijo, no quiere que EE.UU. sea “el único país que no prueba” .

Horas más tarde, el secretario de Energía, Chris Wright, aclaró que se trataría de ensayos de sistema, sin detonaciones reales.

Qué son las “pruebas de sistema”