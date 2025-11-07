Esta semana, millones de residentes en Estados Unidos recibirán un pago directo que supera los U$S 900. La decisión fue confirmada tras una orden judicial que obliga al gobierno federal a liberar fondos bloqueados desde principios de mes.

La medida llega en medio de una fuerte disputa política por la financiación de los programas de asistencia alimentaria, una situación que había dejado a millones de familias sin acceso a los beneficios habituales.

¿Qué ordenó la Corte Suprema sobre los pagos de ayuda alimentaria?

Una resolución judicial reciente determinó que el gobierno federal debe restablecer de inmediato los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido también como food stamps. La decisión surge luego de que la administración de Donald Trump intentara suspender los fondos durante el cierre parcial del gobierno.

El juez John McConnell, con sede en Rhode Island, calificó la retención de los pagos como una acción “ inaceptable ” que pone en riesgo a más de 16 millones de niños y ordenó que los fondos sean depositados “a más tardar el viernes”. Según el fallo, la demora vulneraba derechos básicos de los beneficiarios y tenía fines políticos.

¿Qué dijo la administración Trump?

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump culpó a los demócratas por el cierre del gobierno y aseguró que “muchas personas no merecen” recibir los beneficios del SNAP. Su vicepresidente, JD Vance, lo apoyó y criticó al juez por “decirle al presidente cómo debe manejar la situación”.

¿Quiénes recibirán los pagos de SNAP y cómo funcionan los depósitos?

El SNAP, administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), beneficia a más de 42 millones de personas en todo el país. Este programa entrega tarjetas electrónicas recargables con las que las familias pueden comprar alimentos básicos en supermercados y tiendas autorizadas.

En promedio, una familia de cuatro miembros recibe U$S 715 al mes, aunque los pagos pueden superar los U$S 900 en casos de mayor necesidad o según el estado. Este mes, los depósitos se realizarán de forma automática y completa gracias a la orden judicial.

¿Cómo verificar si se recibirá el depósito?

Para confirmar el pago, los beneficiarios deben:

Ingresar a la página oficial del Programa SNAP del USDA Revisar el saldo en su tarjeta EBT o aplicación móvil estatal. Contactar la línea de asistencia local si el monto no se acredita antes del fin de semana.

El fallo garantiza la continuidad de la ayuda alimentaria mientras dure el cierre del gobierno, asegurando que ningún hogar elegible quede sin cobertura durante el conflicto político.