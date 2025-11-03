El calendario anual de feriados nacionales en los Estados Unidos contempla un total de 11 fechas destinadas a celebrar y conmemorar efemérides de carácter nacional e internacional. En noviembre, se llevan a cabo dos días de descanso obligatorio.

Durante estos días, muchas oficinas federales, instituciones públicas y algunos bancos cierran para permitir el descanso y la participación ciudadana en los actos correspondientes.

La combinación de un feriado conmemorativo y otro festivo en este mes subraya cómo el calendario nacional alterna entre memoria colectiva y pausa social antes de cerrar el año.

En noviembre, Estados Unidos observa dos feriados federales que ejercen una doble función: uno de carácter solemne y patriótico; el otro, de celebración social y unión familiar.

El primero es el Día de los Veteranos, que se celebra el martes 11 de noviembre y honra a todos los veteranos de guerra que han servido en las Fuerzas Armadas. El segundo es Día de Acción de Gracias, marcado para este jueves 27 de noviembre, momento en que las familias se reúnen para agradecer, compartir una comida tradicional y dar inicio extraoficial a la temporada de fin de año.

Uno por uno: todos los servicios que suspenden sus actividades durante el doble feriado

Los principales servicios e instituciones quesuspenden sus actividades durante los feriados federales del Día de los Veteranos y Día de Acción de Gracias en Estados Unidos son: