En el país, el calendario de días festivos anuales considera en total 11 feriados obligatorios para todos los empleados federales, que se destinan a conmemorar fechas de relevancia tanto a nivel nacional como internacional.

En ese marco, noviembre es un mes particular porque, aunque octubre se llevó el último fin de semana largo del año, ahora tendrá lugar un doble asueto, con un nuevo día de descanso pautado para mediados del mes y otro para el final.

Feriado doble en todo el país y nuevos días de descanso: cuáles son las fechas confirmadas

Según lo especifica el sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos el próximo feriado en el calendario tendrá lugar el martes 11 de noviembre y conmemorará el Día de los Veteranos. Decretado en 1938 como feriado federal, busca brindar honor a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas.

Siguiente en la lista se encuentra el jueves 27 de noviembre, cuando se celebrará Día de Acción de Gracias, una de las fechas más favorecedoras para el turismo que brinda homenaje a la primera cosecha exitosa compartida entre colonos y nativos. Desde 1941 se lo considera año tras año feriado legal para Estados Unidos.

Información importante del doble feriado de noviembre: estas instituciones estarán cerradas

Durante los feriados contemplados en el calendario federal, diversos negocios privados, oficinas gubernamentales -como el servicio postal o los DMVs- y los bancos de todo el país estarán cerrados al público.

Aunque no habrá atención presencial a los clientes en ninguna institución bancaria, en caso de necesitar realizar operaciones financieras básicas, los ATMs continuarán con su actividad normal y, generalmente, también la banca online y las aplicaciones móviles.

Ciertos trámites bancarios podrían experimentar demoras debido al horario especial, por lo que se aconseja verificar en el sitio de cada institución.

¿Resta otro feriado para todo el país en 2025?

Sí, pasados los asuetos de noviembre aún restará el último feriado federal contemplado en el cronograma, que corresponde a Navidad y se celebrará el jueves 25 de diciembre.