Las autoridades de tránsito de California aseguraron que las personas que no logren demostrar los requisitos visuales necesarios para conducir pueden enfrentar restricciones, suspensiones e incluso la revocación de su licencia de conducir, dependiendo de la gravedad de su condición y de los resultados de las evaluaciones.

La medida forma parte de los controles que realiza el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para garantizar que los conductores mantengan las capacidades visuales necesarias para circular de forma segura.

El resultado de visión que puede poner en riesgo la licencia de conducir

De acuerdo con las normas actuales del DMV de california, el estándar mínimo para aprobar el examen visual es

Tener una visión de 20/40 con ambos ojos juntos

Tener una visión de 20/40 en un ojo

Tener al menos 20/70 en el otro ojo

Estos parámetros pueden cumplirse con o sin lentes.

Si la persona no alcanza estos niveles durante la evaluación inicial, el DMV la deriva a un especialista en visión para que realice un examen más detallado y complete el formulario oficial, denominado Report of Vision Examination (DL 62).

Podrán revocar las licencias de conducir de quienes no cumplan los estándares visuales necesarios para la conducción. Shutterstock

En qué casos el DMV puede revocar la licencia de conducir

La revocación de la licencia de conducir puede producirse cuando el conductor no supera la evaluación práctica y las autoridades concluyen que la condición visual es grave, por lo que no puede compensarse mediante entrenamiento, experiencia o restricciones especiales.

Además, el DMV indica que las personas con agudeza visual extremadamente reducida (de 20/200 o menos) podrían incluso ser rechazadas para la conducción sin prueba de manejo.

En esa línea, si durante una prueba práctica el examinador determina que el conductor presenta un desempeño “peligrosamente deficiente” y su condición visual lo vuelve inseguro para conducir, el organismo puede revocar la licencia de conducir con amparo del Código de Vehículos de California (CVC) §13953.